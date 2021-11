Basketball: Oren Amiel wird neuer Trainer in Bamberg

Der Basketball-Bundesligist und ehemalige Serienmeister Brose Bamberg hat einen neuen Cheftrainer engagiert. Das hat der Verein am Montag schriftlich mitgeteilt. Zuvor hatte Brose Bamberg Head Coach Johan Roijakkers entlassen.

Mit Oren Amiel wird erstmals ein Israeli Cheftrainer in Bamberg. Der 49-Jährige trainierte zuletzt ein Team aus Jerusalem. Er werde noch am Montag in Bamberg ankommen und bereits am Dienstag die erste Trainingseinheit leiten. Bei seiner ersten Trainingseinheit wird dann auch Bambergs neuer Centerspieler Akil Mitchell dabei sein.

Oren Amiel: "Champions League-Trainer des Jahres"

Oren Amiel war als Spieler in seinem Heimatland Israel aktiv. Seine Trainerkarriere begann er 2004 als Assistenztrainer. 2017 übernahm er beim tschechischen Spitzenteam Nymburk den Posten des Head Coaches. In seiner vierjährigen Amtszeit wurde er viermal tschechischer Meister und dreimal Pokalsieger. In den Spielzeiten 2019/2020 und 2020/2021 führte er sein Team außerdem jeweils ins Viertelfinale der Basketball Champions League und wurde von seinen Amtskollegen zum "BCL-Trainer des Jahres 2020" gewählt.

"Ich wollte schon immer in der BBL coachen. Wenn man dann die Chance hat, das für Brose zu tun, ein Verein mit dieser Historie, ist das eine großartige Gelegenheit." Oren Amiel, Neuer Trainer Brose Bamberg

"Möchte Team sehen, das kämpft"

Amiel möchte in Bamberg ein Team sehen, das kämpft, das nie aufgibt, das uneigennützigen Tempobasketball spielt. In Bamberg habe man hierfür die richtigen Spieler. "Ich habe mir alle Partien auf Video angesehen, dabei wurde deutlich: Jeder unterstützt jeden, die Teamchemie stimmt. Jetzt müssen wir gemeinsam wieder in die richtige Richtung gehen."