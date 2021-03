Basketball: Niederlagen für FC Bayern und Bamberg

Die FC-Bayern-Basketballer haben den ersten Matchball für die Play-off-Qualifikation in der Euroleague verpasst. Gegen Fenerbahce Istanbul unterlagen die Münchener trotz starkem Schlussviertel mit 68:77.

"Mangelnden Aufwand kann ich meiner Mannschaft nicht vorwerfen. Offensiv hätten wir besser spielen müssen, ansonsten waren wir am Maximum." Andrea Trinchieri, Trainer FC Bayern Basketball

Während Fenerbahce vorzeitig für die Endrunde qualifiziert ist, müssen die Bayern weiter zittern. Die Münchner brauchen in den verbliebenden zwei Spielen noch einen Sieg, um sicher in die Play-offs einzuziehen. Bereits am Donnerstagabend ist Zalgiris Kaunas der nächste Gegner. Bislang schaffte noch keine deutsche Mannschaft den Sprung in die K.o.-Runde der Basketball-Königsklasse.

"Wir haben ein weitere Chance, aber wir müssen es natürlich besser machen." Andrea Trinchieri, Trainer FC Bayern Basketball