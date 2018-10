Basketball: Niederlagen für Bamberg und Bayreuth

Zu viele Ballverluste: Auch Bayreuth unterliegt

Auch medi Bayreuth hatte gegen einen griechischen Vertreter das Nachsehen: 70:75 (30:43) endete die Partie gegen Promitheas Patras. Die Mannschaft von Trainer Raoul Korner hat damit noch keines seiner bisher drei Partien in der Champions League gewinnen können. Vergangene Saison hatten sie noch das Viertelfinale in diesem Wettbewerb erreicht.

Mit sage und schreibe 23 Ballverlusten war Bayreuth an diesem Abend nicht in der Lage, mit den anfangs wurfsicheren Griechen mitzuhalten. medi übernahm in der Partie nicht einmal die Führung, lag schnell mit mehr als zehn Punkten in Rückstand. Kurz vor dem Ende kamen die Oberfranken noch einmal auf drei Punkte heran. In den entscheidenden Momenten fielen aber die Würfe nicht oder die Gäste hatten die richtige Antwort parat. Bester Schütze der Bayreuther war Gregor Hrovat mit 16 Punkten. Center Hassan Martin schaffte mit elf Punkten und elf Rebounds einen sogenanntes Double-Double.