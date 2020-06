Basketball-Neustart - so läuft das Quarantäne-Turnier

Am 6. Juni beginnt das Basketball-Finalturnier in München, der neue deutsche Meister soll am 28. Juni feststehen. Mehr als drei Wochen lang müssen sich Trainer, Betreuer und Verantwortliche der Teams den von der BBL aufgestellten Hygieneregeln unterwerfen. Mehr als drei Wochen lang quartiert sich die BBL in einem Hotel in der Nähe des Münchner Olympiazentrums ein.

"Wir kennen die Situation von Sicherheitsvorkehrungen für Staatsgäste", berichtet Stephan Loewel, der Manager des Hotels, "aber selbst da sind wir nicht komplett so geschlossen wie jetzt." Kontakt zur Außenwelt, zur Familie, zu Freunden ist den BBL-Profis im Hygiene- und Sicherheitskonzept untersagt. Droht Lagerkoller? Ein Überblick, was den BBL-Tross in den kommenden Wochen erwartet.