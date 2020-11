Basketball-Nationalteam: Talente-Casting in der Corona-Blase

Ogbe und Meisner vor Länderspieldebüt

Am Freitag (21.00 Uhr) gegen Montenegro und am Sonntag (15.00 Uhr) gegen Gastgeber Frankreich haben vor allem die "jungen Wilden" die Chance, sich zu beweisen. Die Frage ist, wer von ihnen wirklich für die limitierten Kaderplätze beim auf 2021 verschobenen Olympia-Qualifikationsturnier im Juni in Split/Kroatien in Frage kommen könnte.

Viele junge Spieler brennen darauf, unter anderen stehen Kenneth Ogbe (Brose Bamberg) und der Ex-Bayreuther Lukas Meisner (Basketball Löwen Braunschweig) vor ihrem Debüt. Der Hunger der Jungen beeindruckte Rödl bereits bei der Anreise am Sonntag und Montag. So richtig Druck hat die Mannschaft aber nicht, weil sie als einer der Ausrichter der EM 2022 das Ticket automatisch in der Tasche hat. Im kommenden Februar steigen die letzten Quali-Partien, für die sich Deutschland mit dem Austragungsort Hamburg beworben hat.