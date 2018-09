Basketball-Nationalspieler engagieren sich gegen Rassismus

"Ich bin schon der Meinung, dass man eine Verantwortung hat. In den USA wird ja gerade diskutiert, ob Sportler überhaupt berechtigt sind, politische Meinungen nach außen zu tragen. Ich finde, wir sind es", sagte der 29-Jährige in einem Interview der Nürnberger Nachrichten.

"Wir sind auch Bürger"

"Wir sind auch Bürger und es herrscht Meinungsfreiheit. Aber ich kann auch verstehen, wenn andere Sportler davor Angst oder Respekt haben, denn es kommt natürlich Gegenwind. Aber wenn man hinter der Sache steht, dann lohnt sich der Mehraufwand", so der Aufbauspieler.

Die Spieler der deutschen Basketball-Nationalmannschaft hatten sich vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Israel am Sonntag in Leipzig in einem Video deutlich für Toleranz und gegen Rassismus ausgesprochen.

Hashtag #Wirsindmehr geht viral

Dazu zeigen sich die zwölf Spieler des derzeitigen Kaders in einem Video in T-Shirts mit der Aufschrift #Wirsindmehr. Mit dem Slogan #Wirsindmehr hatte sich zuletzt eine Initiative aus Chemnitzer Bürgern, Unternehmern und Wissenschaftlern gegen «Hass, Gewalt, Intoleranz» ausgesprochen. Unter diesem Motto hatte zuletzt auch ein Konzert gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in der sächsischen Stadt stattgefunden.

"Mir war ganz wichtig, dass uns der Verband unterstützt und der Verband wiederum hat sich sehr darüber gefreut, dass die Aktion von den Spielern kam und nicht von irgendeiner Marketingagentur oder der Presseabteilung. Das macht die Aktion noch besonderer", sagt Doreth.