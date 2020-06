Basketball: München und Bamberg vor hohen Hürden

Bamberg gegen Bayern-Bezwinger Oldenburg

Brose Bamberg tritt am Donnerstag (20.30 Uhr) gegen die Baskets Oldenburg an. Wie gut die Norddeutschen in Form sind, unterstrichen sie mit PLatz zwei in ihrer Vorrundengruppe hinter den ungeschlagenen Ulmern deutlich. 89:81 fertigte Oldenburg Noch-Meister FC Bayern ab und sorgte zwischenzeitlich für miese Stimmung bei den Münchner Gastgebern.

In der regulären Saison mussten sich die Bamberger in Oldenburg knapp 68:71 geschlagen geben. Aber: Das war im Dezember des vergangenen Jahres und wie wenig aussagekräftig die bisherigen Saisonresultate für das Finalturnier sind, zeigte das Duell der Oberfranken gegen Rasta Vechta. In der Saison hatte Bamberg deutlich verloren, am Montagabend durch einen klaren Sieg dagegen Gruppenplatz drei gesichert.