Basketball: München und Bamberg von BBL-Plan überzeugt

So die Politik ihren Segen gibt, wollen die zehn verbliebenen Klubs die Meisterschaft untereinander ausspielen, und das an einem Ort, in einem gestrafften Turniermodus mit Geisterspielen ohne Fans. Bei den Basketballern in München und Bamberg herrschen nach der gemeinsamen Entscheidung der BBL-Klubs am Montag (27.04.2020) Vorfreude und Zuversicht, die Würzburger und Bayreuther, für die die Spielzeit beendet ist, wollen indes nicht hadern.

Die vier bayerischen Vereine stehen nun vor höchst unterschiedlichen Aufgaben. Während sich Meister FC Bayern und Ex-Serienchampion Brose Bamberg auf ein Comeback in der Halle und ein einmaliges Turnierformat samt strikter Hygienevorgaben vorbereiten, können s.Oliver Würzburg und medi Bayreuth die von der Coronakrise unterbrochene Spielzeit wie gewünscht abhaken.