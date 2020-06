Basketball-Meisterturnier: Bamberg zieht ins Viertelfinale ein

Der neunmalige deutsche Meister schlug am Montag Rasta Vechta mit 100:82 (58:40). Durch den zweiten Sieg beenden die Oberfranken die Vorrundengruppe B auf Platz drei und treffen in der K.o.-Phase auf die EWE Baskets Oldenburg. Die Frankfurter müssen gegen das ungeschlagene ratiopharm Ulm ran. Der personell arg dezimierte Vorjahres-Halbfinalist aus Vechta spielt als Gruppenletzter gegen Crailsheim um Platz neun.

Klarer Sieg gegen Vechta

Im Münchner Audi Dome ließ Bamberg gegen den Außenseiter nichts anbrennen und zog bereits im ersten Viertel davon. Im zweiten Durchgang leistete Vechta ein wenig mehr Gegenwehr, der Rückstand betrug zur Pause dennoch 18 Punkte. Angeführt von Shooting Guard Travis Simpson kam Rasta mit viel Schwung aus der Pause, doch Bamberg legte noch einmal einen Gang zu und ließ sich den Erfolg nicht mehr nehmen. Bester Werfer der Bamberger war Jordan Crawford mit 21 Punkten, Simpson (28) war für Vechta am erfolgreichsten. "Das war ein Schritt in die richtige Richtung", sagte Bambergs Christian Sengfelder (18 Punkte) bei MagentaSport: "Wir sind bereit für das Viertelfinale."

"Ihr werdet den Rest des Turniers ein richtig gutes Bamberger Team sehen." Bambergs Paris Lee

FC Bayern - Gegner wird noch ausgespielt

Die acht Teilnehmer am Viertelfinale sind damit fix. Am Abend steht noch das Spitzenspiel der Gruppe B zwischen den bislang noch ungeschlagenen Alba Berlin und MHP Riesen Ludwigsburg an. Der Sieger trifft im Viertelfinale auf die BG Göttingen. Für den Verlierer steht dagegen ein schweres Duell mit Titelverteidiger Bayern München an.

So geht's weiter im Turnier

Nach Abschluss der Vorrunde am Montag wird in München zunächst das Spiel der beiden Gruppenletzten um Platz neun statt. Ab Mittwoch wird dann das Viertelfinale im K.o.-System ausgespielt.

Spiel um Platz 9 der BBL:

HAKRO Merlins Crailsheim - N.N. (Dienstag, 20.30 Uhr).

Play-off-Viertelfinale (ab Mittwoch):

ratiopharm Ulm - Frankfurt (Mittwoch, 16.30)

Ludwigsburg/Berlin - FC Bayern Basketball (Mi. 20.30 Uhr)

Berlin/Ludwigsburg - Göttingen

EWE Baskets Oldenburg - Bamberg (Do. 20.30 Uhr)