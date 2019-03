Basketball-Meister München verliert gegen Aufsteiger Vechta

Gegen die Bayern dominierte der Außenseiter die Partie von Beginn an und setzte sich schon vor der Pause deutlich ab. Die Münchner hatten in der zweiten Hälfte nichts mehr zuzusetzen, Vechta baute den Vorsprung zwischenzeitlich sogar auf 24 Punkte aus und gewann am Ende ungefährdet. Austin Hollins (20 Punkte), Neuzugang Clint Chapman (16), Thomas Bray (14) und Tyrone Nash (10) punkteten bei den Gastgebern zweistellig. Topscorer der Bayern war Derrick Williams (21).

München trotz der Niederlage auf Platz eins

Bayern-Trainer Dejan Radonjic lobte dementsprechend den Gegner: "Sie haben ein großartiges Spiel gezeigt, sie hatten mehr Energie und den klareren Fokus, und das über 40 Minuten. Ihr Sieg ist absolut verdient". Vechta festigte mit 34:12 Punkten seinen dritten Tabellenplatz, München (40:4) steht trotz der Niederlage weiter an der Spitze.

Würzburg schlägt den Mitteldeutschen BC

Die Würzburger Basketballer wahrten tags zuvor mit einem 77:84 (35:36)-Sieg gegen den Mitteldeutscher BC ihre Play-off-Chancen. Ein 12:0-Lauf der Hausherren am Ende des dritten Viertels brachte die Vorentscheidung. Top-Scorer der Partie war Xavier Cooks mit 19 Zählern. Auch Jordan Hulls (17), Devin Oliver (13) und Johannes Richter (10) punkteten auf Würzburger Seite zweistellig.