Basketball: medi steigt in Bayreuth 2022 als Hauptsponsor aus

Grund für den Ausstieg aus dem Basketball sei die "Vielzahl an Investitionen, die in den nächsten Jahren zum Erhalt und Ausbau der nationalen und internationalen Wettbewerbsfähigkeit notwendig werden", teilte das Unternehmen mit. Gemeint sind der Ausbau der Infrastruktur (Trainingshalle, neue Spielstätte), aber auch weitere Investitionen wie zum Beispiel in Digitalisierungsprojekte. Durch die frühzeitige Bekanntgabe habe man "die Möglichkeit, im Laufe der kommenden beiden Jahre Alternativen im Sponsoring zu schaffen".