Basketball: medi Bayreuth zurück auf europäischer Bühne

Stabile Defense - Vorentscheidung im dritten Viertel

Gegen Hapoel Haifa erspielten sich die Oberfranken, die in der Basketball-Bundesliga (BBL) mit einer Auswärtsniederlage in Gießen gestartet waren, ab dem zweiten Viertel Vorteile. Vor allem die Defense funktionierte in dieser Phase sehr gut.

Bis zur Pause setzten sich die Mannen um Kapitän Bastian Doreth auf bis zu acht Punkte ab. Im dritten Viertel konnte Bayreuth seinen Vorsprung sogar noch ausbauen, ehe Haifa im Schlussabschnitt noch einmal bis auf fünf Zähler herankam.