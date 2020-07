Basketball: medi Bayreuth stellt sich neu auf

"Spannend" findet Kapitän Doreth die neu zusammengestellte Mannschaft. Er hat seinen Vertrag vorzeitig bis zum Jahr 2024 verlängert. Der Publikumsliebling bezeichnet es im Interview mit BR24Sport als "eine große Ehre, dass ihm gerade in der jetzigen Zeit solch ein Angebot vorgelegt wurde". Dadurch habe er eine Planungssicherheit, die zudem noch weiter in die Zukunft reicht. Der 31-Jährige will den Bayreuther Basketball nämlich noch viel länger prägen. Auch der Verein wolle, dass er "irgendwann eine Tätigkeit in der Organisation" übernehme.

Wegen Corona ist erst einmal "Improvisation gefragt"

Doch bevor es so weit ist, gilt es jetzt erst einmal die Corona-Krise zu überstehen. Die sei für den Basketballsport eine gehörige Herausforderung, sagt der Kapitän. "Ich habe keine Möglichkeit, in irgendeine Halle zu gehen und Basketball zu trainieren", erklärt Doreth. Deshalb improvisiert er jetzt und hält sich im Athletik- und Kraftbereich fit, geht draußen Laufen und fährt viel mit dem Fahrrad. Die neue Saison beginnt Anfang November. Dann hofft Doreth "mit den richtigen Konzepten zumindest einen Teil der Zuschauer hereinzulassen und ab dem neuen Kalenderjahr auf volle Auslastung".

Fünf Spieler verpflichtet

Für die nächste Spielzeit hat sich Bayreuth mit fünf neuen Spielern verstärkt. Den US-Amerikaner Ryan Woolridge holten die Oberfranken als neuen Spielmacher. Ebenso aus Übersee verpflichtet wurden der Centerspieler Dererk Pardon, Matthew Tiby als Power Forward und Frank Bartley als Shooting Guard. Zudem kommt Aufbauspieler Philip Jalalpoor, der zuletzt beim österreichischen Bundesligisten SKN St. Pölten spielte.

Routinier Seiferth als "Anker" für das neue Team

Angesichts der zahlreichen Neuzugänge ist Kapitän Doreth froh, dass mit Andreas Seiferth "ein Anker" geblieben ist, der "bereits jahrelang an Bord" war. Ihm wurde ebenfalls eine Weiterbeschäftigung nach seiner aktiven Karriere bei den Oberfranken in Aussicht gestellt.

Saisonziel noch nicht ausgesprochen

Mit Voraussagen für die neue Saison hält sich Kapitän Doreth allerdings noch bedeckt. Die durch die Corona-Krise abgebrochene Saison 2019/20 beendete Bayreuth auf Platz zwölf. Am Finalturnier in München hatten die Oberfranken aus finanziellen Gründen nicht teilgenommen.