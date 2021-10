Basketball: medi Bayreuth siegt auch in Groningen

Korner: Jeder Auswärtssieg ist "Gold wert"

Der Litauer Martynas Sajus, der Seiferth gut vertrat, erzielte 22 Punkte und zehn Rebounds in der Partie und war damit mit Abstand der effektivste Akteur der Partie. “Ich bin natürlich zufrieden mit meiner Leistung und unserem Sieg. Groningen hat an den Blocks nicht so richtig hart verteidigt und ich konnte gut zum Korb rollen. Meine Aufbauspieler haben mich dann gut gefunden und so konnte ich immer wieder Punkte machen”, so Sajus.

Trainer Raoul Korner sprach von einem souveränen Sieg. Ein Auswärtserfolg im Europe Cup sei Gold wert, man habe nun zwei davon und werde natürlich alles daransetzten, nächste Woche auch den dritten zu holen.

In der Bundesliga wartet Crailsheim

Zuvor gelte der Fokus aber erst einmal der Bundesliga und dem Heimspiel am Samstag (23.10.21) gegen Crailsheim.” In der Basketball-Bundesliga hat das Team von medi Bayreuth bisher erst drei Spiel bestritten – alle auswärts. Dabei konnten die Wagnerstädter nur gegen Chemnitz siegen, gegen Gießen und Hamburg gingen die Spiele verloren.