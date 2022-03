Basketball: Medi Bayreuth mit Niederlage gegen Oldenburg

In der Nachholpartie des 14. Spieltags in der Basketball Bundesliga hat Medi Bayreuth am Mittwochabend gegen EWE Baskets Oldenburg aus Niedersachsen verloren. Die Partie endete 71:74. Für das von Corona und Verletzungen geschwächte Bayreuther Team war es die vierte Niederlage in Folge.

Oberfrankenderby am Samstag in Bayreuth

Head Coach Raoul Korner sagte nach dem Spiel: "Letztendlich merkt man, dass wir nicht auf allen Zylindern laufen. Das merkt man vor allem an unseren Quoten."

Rund 2.200 Zuschauer waren in die Oberfrankenhalle gekommen. Auf der Tabelle in der Basketball Bundesliga rangiert Medi Bayreuth auf Platz 10. Am Samstag empfängt Bayreuth zum 83. Oberfrankenderby den Tabellennachbarn Brose Bamberg. Spielbeginn ist um 18 Uhr.