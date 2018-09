Basketball: medi Bayreuth - aller guten Dinge sind drei

Die Erwartungshaltung

Das Vertrauen in Raoul Korner bei Verantwortlichen und Fans ist grenzenlos in Bayreuth. 30 Jahre nach dem Double-Triumph des Vorgängerklubs Steiner Bayreuth wird dem smarten Österreicher zugetraut, die Mannschaft zum dritten Mal in Folge in die Playoffs zu führen und sich noch einmal für die Champions League zu qualifizieren, wo man sich in der vergangenen Saison viel Respekt erarbeitet hat. Das Gute an einem „kleinen“ Basketballstandort wie Bayreuth: Nach wie vor gilt hier der Spruch: „Alles kann, nichts muss!“ Das sehr fachkundige Publikum in der heimischen „Oberfrankenhölle“ kann das Potenzial gut einschätzen und unterstützt die Mannschaft auch, wenn es mal nicht so gut läuft. Ein Faustpfand.