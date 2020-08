Basketball: Litauer komplettiert Kader von medi Bayreuth

Korner: "Hoher Basketball-IQ"

"Als letzten Kader-Spot haben wir jemanden gesucht, der die Qualität hat, eine klar definierte Rolle mit hoher Energie und Cleverness auszufüllen, und dabei das bestehende Kaderkonstrukt unterstützt ohne es aus dem Gleichgewicht zu bringen", sagt Bayreuths Head Coach Raoul Korner über den Neuen. "Osvaldas hat diese Fähigkeit. Er kann die Positionen vier und drei spielen, verfügt über einen exzellenten Wurf von außen und einen hohen Basketball IQ."

Seit seiner Zeit in Würzburg habe er noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht und unter anderem als Gegner von medi Bayreuth in der Basketball Champions League gezeigt, dass er einem Team viele Kleinigkeiten geben könne. Korner versammelt seine Spieler am 24. August zum Trainingsstart. Vorher stehen diverse sportärztliche Untersuchungen und Coronatests an.