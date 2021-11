Basketball-Länderspiel in Nürnberg vor 1.000 Zuschauern

Das Team des neuen Bundestrainers Gordon Herbert tritt in der neu gebauten Arena Nürnberger Tillypark zum Qualifikationsspiel zur WM 2023 in Japan, Indonesien und den Philippinen gegen Estland an. Trotz der Ausfälle aller NBA- und Euroleague-Spieler gilt Deutschland als Favorit. Das Spiel ist auch gleichzeitig die Premiere für Gordon Herbert als Bundestrainer.

Herbert freut sich auf Start in Nürnberg

Der 62-jährige Kanadier mit finnischer Staatsbürgerschaft hat das Amt als Bundestrainer von Henrik Rödl übernommen, dessen Vertrag nach den Olympischen Spielen in Tokio auslief. Der ehemalige Spieler, der selbst in Würzburg, Frankfurt und Berlin aktiv war, freut sich darauf, dass es auch für ihn in seiner neuen Funktion nun endlich los geht. In seinem 20-köpfigen Aufgebot sind die bayerischen BBL-Teams mit Bastian Doreth und Andreas Seiferth (Medi Bayreuth), Filip Stanic (S.Oliver Würzburg), Patrick Heckmann, Dominic Lockhart, Kenneth Ogbe und Christian Sengfelder (Brose Bamberg) vertreten.

2G-plus Regel für Zuschauer

Das Spiel beginnt Donnerstagabend um 19.00 Uhr. Weil Bayern die Corona-Regeln in der vergangenen Woche verschärft hat, darf nur ein Viertel der eigentlich 4.000 Plätze in der Kia Metropol Arena Nürnberg ausgelastet werden. Es gilt zudem die 2G-plus-Regel. Das heißt, es werden nur Geimpfte und Genesene eingelassen, die zusätzlich einen tagesaktuellen negativen Test vorweisen können.

Nürnberg gutes Pflaster für Nationalmannschaft

Bisher gab es elf offizielle Länderspiele der deutschen Basketballer gegen die Esten. Neunmal gewann Deutschland, die Punktebilanz steht bei 943:781. Das letzte Aufeinandertreffen datiert vom 3. Dezember 2018, in Ludwigsburg. Ebenfalls im Rahmen der WM-Qualifikation gewann Deutschland damals mit 87:70.

Bisher drei erfolgreiche Länderspiele in Nürnberg

Bisher ist die Länderspielbilanz der deutschen Basketballer In Nürnberg erfolgreich: Alle drei offiziellen Partien wurden gewonnen: 2003 gegen die Türkei mit 83:82, 2004 gegen die Ukraine mit 95:69 und 2006 gegen Kanada mit 95:75.

Nach dem morgigen Spiel gegen Estland geht es für das Herbert-Team gleich weiter zum Auswärtsspiel in Polen am 28. November.