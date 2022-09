Basketball-Krimi: Bamberg wahrt Chance auf Champions League

Der Traum von einer Saison im Europapokal lebt bei den Oberfranken. Der erste Schritt ist getan. Wenn auch mit etwas Glück setzte sich Brose Bamberg in Lissabon gegen das ukrainische Team Budivelnyk Kiew mit 97:94 nach Verlängerung (19:18,15:23,23:19,25:22,15:12) durch.

Nun kommt es am Sonntag zum alles entscheidenden Duell, in dem Bamberg entweder auf Keravnos BC aus Zypern oder Gastgeber Benfica Lissabon treffen wird (BR24 Sport überträgt die Partie ab 18.00 Uhr im Livestream).

Die Oberfranken erwischten den besseren Start in die Partie, gingen dank EM-Bronzemedaillengewinner Patrick Sengfelder und Neuzugang Justin Wright-Foreman schnell mit 11:5 in Führung. Doch die Ukrainer kämpften sich zurück ins Spiel und zogen im zweiten Viertel sogar etwas davon. Kiew ging mit einer 41:34-Führung in die Halbzeit.

Wright-Foreman und Bohacik übernehmen Verantwortung

Danach startete die Mannschaft von Headcoach Oren Amiel, die über weite Strecken noch nicht hundertprozentig eingespielt wirkte, seine erste Aufholjagd in dieser Partie. Nach dem dritten Viertel betrug der Rückstand nur noch drei Punkte (57:60). Im Schlussviertel schien Kiew dann alles klar zu machen, lag kurz vor Schluss dank seiner besten Spieler Archie Goodwin und Johnny Berhenmeskel mit acht Punkten in Front, ehe Bamberg in Person von Wright-Foreman und Jaromir Bohacik eine Reaktion zeigte und wieder herankam.

Bohacik, der nun Verantwortung übernahm, rettete Bamberg mit seinem Wurf zum 82:82 wenige Sekunden vor Schluss in die Verlängerung, und auch die war wieder knapp. Den alles entscheidenden Dreier verwandelte erneut Wright-Foreman fünf Sekunden vor der Schlusssirene - der wichtigste seiner insgesamt 33 Punkte. Kiew hatte diesmal keine Chance mehr zu reagieren.

"Es war ein harter Kampf, den wir am Ende für uns entschieden haben. Wir freuen uns heute über den Sieg, morgen aber steht die Vorbereitung aufs Finale an. Noch haben wir nämlich nichts gewonnen.“ Bambergs Headcoach Oren Amiel