Basketball-Krimi: Bamberg siegt knapp in der Champions League

Die Basketballer von Brose Bamberg haben am Dienstagabend in der Basketball Champions League (BCL) knapp mit 83:82 gegen das türkische Team Pinar Karsiyaka gewonnen. Mit dem Sieg im ersten Champions League Heimspiel, bleibt das Team um Headcoach Johan Roijakkers auch nach dem dritten Spieltag weiter ungeschlagen.

Ein Zähler Vorsprung zehn Sekunden vor Schluss

Das Spiel sei von Beginn an rasant und gegen Ende ein absoluter Krimi gewesen, teilt der Verein mit. Rund zehn Sekunden vor dem Ende lagen die Bamberger, die zwischenzeitlich mit sieben Zählern geführt hatten, nur noch mit einem Punkt vorne. Die Gäste aus Izmir scheiterten danach noch viermal an der Verteidigung der Bamberger. "Ich bin sehr, sehr glücklich über diesen Sieg. Wenn du in die nächste Runde kommen willst, dann musst du vor allem zuhause gewinnen", erklärt Headcoach Johan Roijakkers nach dem Spiel.

Brose Bamberg führt Gruppe F in Champions League an

Brose kann somit nach drei Spieltagen drei Siege verbuchen. Mit Michele Vitali (14), Chase Fieler (12) und David Kravish (12) konnten drei Brose-Spieler zweistellig punkten. Die Bamberger führen die Gruppe F nun mit sechs Punkten an.