Basketball: Kleinerer Etat und erster Neuzugang für Bayreuth

Der Meister von 1989 hat für die kommende Saison den 27-jährigen Philip Jalalpoor verpflichtet. Jalalpoor ist ein deutscher Guard, der gerade seine zweite Profisaison hinter sich hat. Er war in Kanada auf dem College der University of British Columbia spielte dann in der zweiten Liga in Spanien und zuletzt in Österreich für St. Pölten.

"Philip hat mit seinem Team St. Pölten in Österreich für DIE positive Überraschung der Liga gesorgt. Dabei war er dominanter Schlüsselspieler der Niederösterreicher", sagt medi-Headcoach Raoul Korner über den Neuen. Korner ist in Doppelfunktion auch österreichischer Nationaltrainer und hat die Liga dort immer im Blick. "Er zeichnet sich durch einen extrem hohen Energielevel aus, hat die Athletik für die BBL und genießt einen hervorragenden Ruf als Profi. Ich freue mich, dass wir Philip von unserem Programm überzeugen konnten und auf die Zusammenarbeit mit ihm.“