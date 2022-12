Basketball: Kaum Weihnachtsruhe für die Korbjäger

Bevor er sich an Weihnachten ein traditionelles Risotto alla Pescatore gönnen darf, muss Headcoach Andrea Trinchieri vom FC Bayern Basketball noch das Euroleaguespiel bei Zalgiris Kaunas überstehen. Seine Mannschaft hofft auf einen Sieg beim Topklub aus Litauen, der für seine enthusiastischen Fans bekannt ist.

Respekt vor Euroleaguegegner Kaunas

"Hast Du Angst, frisst dich die Halle, verschluckt dich und spuckt dich aus", so der Italiener. Appetitlicher soll es an Weihnachten für Trainer und Spieler werden, auch wenn das Team erst an Heiligabend zurückkehrt. Bei Bayern-Neuzugang Niels Giffey etwa gibt's Würstchen mit Kartoffelsalat. Ein Klassiker.

Bereits drei Tage nach Weihnachten, am 27. Dezember, steht für die Münchner schon das nächste Auswärtsspiel an - dann in der Bundesliga (BBL) in Heidelberg.

Oberfrankenderby in Bayreuth

Bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag geht es für die beiden oberfränkischen Klubs weiter, die in Bayreuth im direkten Duell aufeinandertreffen. Brose Bamberg hat sich zwar nach verkorkstem Saisonstart etwas stabilisiert, hat aber bisher nur drei Siege auf dem Konto und muss nach unten schauen.

In Bayreuth sieht es derzeit noch düsterer aus: Nur zwei Siege stehen auf der Habenseite. Zuletzt gab es trotz ordentlicher Leistungen sechs Niederlagen in Folge, allerdings teilweise auch gegen starke Gegner wie München oder Berlin. Bevor es ins Derby geht, steht noch ein Auswärtsspiel in Göttingen für das Team von Trainer Lars Masell auf dem Programm.

Würzburg überrascht positiv

Besser als gedacht lief es zuletzt bei den Baskets Würzburg. Die Unterfranken könnten zu einer der positiven Saisonüberraschungen avancieren, haben derzeit Tabellenplatz acht inne und damit sogar die Play-off-Teilnahme in Sichtweite. Ihr nächstes Match: Am 26. Dezember kommen die HAKRO Merlins Crailsheim in die Residenzstadt.