Basketball in Franken - Das Ende einer Ära

Trotziges Abklatschen mit den Fans nach dem Ende: Bastian Doreth, der Kapitän des Basketball-Bundesligisten Medi Bayreuth, weiß, dass nach der Niederlage am Dienstagabend gegen Chemnitz der Abstieg kaum mehr zu verhindern ist. Nach 13 Jahren Erstligazugehörigkeit steht der Abstieg in die niedrigere Spielklasse ProA unmittelbar bevor.

Medi Bayreuth vor Abstieg aus der BBL

Bayreuth hat ein Spiel mehr als der Tabellenvorletzte aus Frankfurt, aber drei Siege weniger - bei nur noch fünf ausstehenden Spielen. Überhaupt erst fünf Mal konnten die Bayreuther in dieser Saison gewinnen.

Damit geht vermutlich am 7. Mai, dem letzten Spieltag der Saison, ausgerechnet beim Lokalrivalen Brose Bamberg ein Kapitel fränkischer Sportgeschichte zu Ende, die ihren Höhepunkt Ende der 1980er Jahre hatte, als die Bayreuther zweimal Deutscher Pokalsieger und einmal Deutscher Meister waren. Ein Niveau, dass in den 2020er Jahren so nicht mehr gehalten werden konnte.

Mit dem Mindestetat von drei Millionen ist Medi Bayreuth, so scheint es, nicht mehr konkurrenzfähig. Doch die Probleme sind noch weit vielschichtiger: Gesellschafter Carl Steiner zieht sich zurück, Hauptsponsor Medi und der Geschäftsführer Johannes Feuerpfeil auch. Immerhin: Ein Gesellschafterkreis für die Nachfolge Carl Steiners soll mittlerweile gefunden worden sein.

Brose zieht sich zurück: Ungewisse Zukunft in Bamberg

Ähnliche Probleme, allerdings nicht so extrem, haben die anderen fränkischen Clubs. Auch Brose Bamberg verliert seinen Namenssponsor und damit das Brose im Namen. Hauptgeldgeber und Alleingesellschafter Michael Stoschek zieht sich weitgehend zurück. Mit insgesamt 85 Millionen Euro, die der Chef des Coburger Automobilzulieferers in den Verein investiert hat, hat er den Klub zu sieben Deutschen Meisterschaften geführt und zu einem Topteam in Europa gemacht. Doch von ihrem früheren Status sind auch die Bamberger mittlerweile meilenweit entfernt. In dieser Saison dümpelt Brose im Mittelfeld herum. Und ein Nachfolger für Stoschek ist noch nicht gefunden, heißt es auf Nachfrage aus dem Verein.

Auch die Würzburger haben eine große Basketball-Tradition. Nicht zuletzt, weil ein gewisser Dirk Nowitzki einst dort seine ersten Körbe geworfen hat, bevor er einer der besten Spieler der Welt in der US-Profiliga geworden und in die "Hall of Fame" der NBA aufgenommen worden ist.

Würzburg Baskets brauchen eine neue Halle

Ähnlich wie Bayreuth muss auch Würzburg mit dem Mindestetat von drei Millionen Euro auskommen. Zudem haben die Baskets ihren Namenssponsor s.Oliver verloren und verfügen über keine konkurrenzfähige Halle. Ab der Saison 2029/30 macht die BBL eine Mindestzuschauerkapazität von 4.000 zur Bedingung für die Lizenzerteilung. Bis dahin also muss die angedachte neue Veranstaltungshalle in Würzburg zwingend stehen. In die derzeitige Spielstätte "tectake Arena" passen nur etwas mehr als 3.000 Zuschauer. Mitte Februar hatte der Klub die Unternehmen in der Region daher aufgerufen, den Würzburger Basketball zu unterstützen und zu investieren.

Sportlich läuft es in Würzburg allerdings überraschend gut. Die Baskets werden wohl in die Playoffs kommen, aber die Zukunft sieht auch in Unterfranken nicht rosig aus.

BBL verschärft Lizenzbedingungen weiter

Der Mindestetat in der Liga soll in den nächsten Jahren von drei auf sechs Millionen Euro steigen. Zum Vergleich: Die Top-Teams aus München und Berlin haben jetzt schon um die 25 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung.

Ob da Frankens Basketballer jemals wieder konkurrenzfähig sein können, bleibt fraglich. Vorher geht in Franken wohl eher eine große Basketball-Ära zu Ende - nicht nur beim wahrscheinlichen Absteiger aus Bayreuth, dem einstigen Double-Gewinner von 1989.