Basketball in Bamberg: Stoschek tritt bei Brose zurück

Basketball-Bundesligist Brose Bamberg will sich in Zukunft wirtschaftlich neu aufstellen, und der Unternehmer Michael Stoschek tritt als Aufsichtsratsvorsitzender des Vereins zurück. Das hat der 75 Jahre alte Firmenchef des Automobilzulieferers Brose am Dienstag angekündigt.

Künftig als "Bamberg Baskets" in der BBL?

Wie bereits bekannt, wird Brose nach zehn Jahren seine Alleingesellschafterrolle aufgeben. Das bedeute, dass zum Saisonende neue Gesellschafter die bisherigen Brose-Anteile des Vereins übernehmen müssten. Zudem brauche der Verein einen neuen Namenssponsor. "Bis ein solcher gefunden ist, könnte die Mannschaft – vergleichbar mit Würzburg – Bamberg Baskets – heißen", lautete Stoscheks Vorschlag.

Brose gibt alle Anteile an Basketball GmbH ab

Das Unternehmen Brose und seine Gesellschafter hatten nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren rund 85 Millionen Euro in den Bamberger Basketball investiert. Sämtliche Anteile an der Bamberger Basketball GmbH würde Brose für den symbolischen Preis von einem Euro am Saisonende abgeben. "Wie ich meine, eine sehr großzügige Geste", so Stoschek.

Auf der Suche nach Sponsoren gebe es offenbar bereits drei Interessenten. Weitere Details dazu sind nicht bekannt. Sollte die Fortführung der Basketballgesellschaft mit neuen Gesellschaftern zum Saisonende gelingen, stehe Brose auch für weitere Jahre als Hauptsponsor zur Verfügung, teilte Stoschek weiter mit. Im Zuge des Rückzugs von Brose tritt auch Michael Stoscheks Sohn, Maximilian Stoschek, aus dem Aufsichtsrat des Basketballklubs zurück.