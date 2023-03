"Basketball-Hochburg" Franken bald Geschichte?

Brose Bamberg: Warten auf die Stoschek-Nachfolge

Bei Ex-Serienmeister Brose Bamberg stehen die Zeichen auf kompletten Neuanfang in der neuen Spielzeit. Wie Carl Steiner in Bayreuth, so zieht sich auch Bambergs Alleingesellschafter Michael Stoschek im Sommer zurück. Nachfolger sind anders als beim Lokalrivalen noch nicht gefunden.

Bis es so weit ist, kann Geschäftsführer Philipp Höhne nicht richtig planen. Sportlich läuft es in der aktuellen Spielzeit nach einem Fehlstart besser. Im Kampf um die Qualifikation für die Playoffs, die auch für das Umfeld und als Zeichen für potenzielle neue Geldgeber so wichtig wäre, wähnt sich die Mannschaft von Trainer Oren Amiel auf einem guten Weg. Derzeit belegt man mit 13:12 Siegen den achten Platz. Das würde reichen.

Tendenz: Bamberg kann mit seinem Umfeld und seiner Infrastruktur (Halle) punkten und wird einen Nachfolger für Michael Stoschek finden. Je schneller das passiert desto besser kann sich der Verein für die neue Spielzeit präparieren.