Basketball-Geisterspiel: Medi Bayreuth schlägt Brose Bamberg

Im 82. Basketball-Oberfrankenderby hieß der Sieger medi Bayreuth, die damit zum dritten Mal in Folge ihr Auswärtsspiel beim Erzrivalen aus Bamberg gewannen. Für die Bamberger war es unter ihrem neuen Trainer Oren Amiel die fünfte Niederlage aus den vergangenen sechs Spielen.

Debüt des neuen Trainers von Brose Bamberg misslungen

Wegen der verschärften Corona-Regeln für den Hallensport ging das Oberfranken-Derby als Geisterspiel ohne Zuschauer über die Bühne. Bambergs neuer Cheftrainer Oren Amiel sah über weite Strecken kein gutes Spiel seiner Mannschaft, auch wenn seine Spieler einen zwischenzeitlichen 13-Punkte-Rückstand (61:74) wenige Sekunden vor Schluss beim Stand von 82:84 fast noch drehen konnten.

medi Bayreuth aggressiver und zum Schluss auch nervenstärker

Die stark ersatzgeschwächten Bayreuther waren das angriffsfreudigere Team, ging direkt zu Beginn in Führung und gab diese nie ab. "Wir wollten die aggressive Verteidigung aus den letzten Spielen wiederholen und das ist uns heute auch gut gelungen, denn wir konnten die Key-Player der Bamberger ausschalten", so Bayreuths Kevin Wohlrath. "Wichtig war vor allem auch, dass wir am Ende der Partie noch die Nerven bewahren konnten."