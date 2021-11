Basketball: Für Bastian Doreth geht ein Traum in Erfüllung

90 Länderspiele hat er schon für Deutschland absolviert, doch das gegen Estland in Nürnberg (Donnerstag, 25.11., 19 Uhr) ist für den gebürtigen Nürnberger Bastian Doreth ein ganz besonderes. "Das ist sensationell - ein Länderspiel vor der eigenen Familie in der Heimatstadt! Das ist eine schöne Sache und fühlt sich gut an", sagt der Kapitän von medi Bayreuth.

Bundestrainer Herbert vertraut den Franken

Überhaupt ist das Aufgebot des neuen Bundestrainers Gordon Herbert sehr fränkisch. Fast die Hälfte der Spieler kommt aus oder spielt in der Region, der Bayreuther Leon Kratzer zum Beispiel, Center beim Bundesliga-Zweiten Bonn, oder die Bamberger Christian Sengfelder und Patrick Heckmann.

Die deutschen NBA-Spieler und Euroleague-Akteure fehlen dagegen - auch weil die Partien im höchsten europäischen Basketball-Wettbewerb fast zeitgleich stattfinden. Das Termin-Chaos hatte im Vorfeld für Unverständnis bei allen Beteiligten gesorgt. Doch was für die Coaches ein Ärgernis ist, ist für die Nominierten eine Chance.

"Wir haben eine Mannschaft, die sehr hungrig ist. Viele Spieler waren noch nicht sooft dabei und die wollen sich beweisen. Natürlich wird der ein oder andere Fehler passieren - wir hatten ja als Mannschaft nur drei Tage zusammen trainiert. Aber das wollen wir durch Kampfgeist und gute Teamchemie wett machen", gibt sich Doreth kämpferisch.