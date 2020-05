Basketball-Finalturnier: Mehr Farce als Chance?

"Zusammengewürfelte Teams" in München

Bleibt noch das rein Sportliche, also die Frage, ob es nicht besser ist, die Meisterschaftsentscheidung auf dem Parkett und eben nicht am grünen Tisch zu entscheiden. Das ist grundsätzlich sicher so. Allerdings muss die Frage erlaubt sein, welchen Wert ein Titelgewinn haben soll, der in einem Turnier ermittelt wird, an dem erstens nicht alle Bundesligateams teilnehmen (nur zehn der 17 Mannschaften sind dabei) und für das die Vereine zweitens ihre Kader noch einmal mit Spielern aufgefüllt haben, die während der ganzen Saison eigentlich bei anderen Klubs unter Vertrag standen.

Einige Teams haben in dem eigens noch einmal geöffneten Transferfenster zugeschlagen und Spieler von anderen BBL-Klubs für die drei Wochen verpflichtet. Zwei Profis darf jeder Klub nachverpflichten. Zuletzt nahmen die Bayern Ismet Akpinar von Besiktas Istanbul unter Vertrag. Andere Mannschaften wie ratiopharm Ulm oder die MHP Riesen Ludwigsburg haben das Potenzial voll ausgeschöpft und zwei "Neue" dazugeholt.

"Es wird spannend zu sehen sein, wie die Mannschaften die neuen Spieler integrieren", sagt Elias Harris. Spieler aus Braunschweig oder vom Mitteldeutschen BC werden also in München plötzlich in einem anderen Trikot auflaufen. Für RASTA Vechta indes sind selbst zwei Nachverpflichtungen eigentlich zu wenig, denn gleich fünf ihrer Spieler werden nicht am Finalturnier teilnehmen, was die Chancen auf ein erfolgreiches Abschneiden minimiert.