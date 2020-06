Basketball: Finalturnier ist "tolle Werbung für die Liga"

Debatte um Protestaktionen - Pesic bezieht klare Position

Nach den Aussagen von BBL-Geschäftsführer Stefan Holz über mögliche politischen Äußerungen im Ligabetrieb meldete sich Geschäftsführer Marko Pesic zu Wort. "In einer Zeit, in der es um Solidarität und Zusammenhalt geht, kann niemand den Spielern das Wort verbieten. Sich gegen Rassismus zu stellen, ist keine politische Äußerung, sondern eine Lebenseinstellung", betonte Pesic (43). "Und wir sind uns ganz sicher, dass unsere Spieler genau wissen, welche Werte der Basketball an sich und welche Haltung speziell dieser Verein und seine handelnden Personen bei diesem leider sehr großen Thema besitzen."

Holz hatte kürzlich in einem Interview gesagt, dass die Liga ihren Profis während des Spielbetriebs ähnliche Protestaktionen wie jüngst in der Fußball-Bundesliga untersage. Diese Aussage sorgte für Gegenwind und Irritationen. Mittlerweile ruderte Holz aber zurück. "Es passiert seitens der Liga gar nichts", sagte der Geschäftsführer der BBL dem Sport-Informations-Dienst (SID) am Mittwochnachmittag: "Das werden wir natürlich respektieren als Meinungsäußerung, die wir schätzen. Auch wir als Liga haben ein klares Statement und werden auf Social Media ein klares Zeichen setzen." Laut Holz wertet die BBL derlei Aktionen nicht als politisch. Politische Botschaften wären in der Tat untersagt. Restriktionen habe also niemand zu befürchten.

"Das war falsch, das haben wir nie gesagt und gilt auch weiterhin. Es wird keine Sanktionen geben." Stefan Holz