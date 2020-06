Basketball-Finalturnier: Bamberg hat nichts zu verlieren

Aktuelle Situation vor dem Finalturnier

Von allen 17 Bundesligisten legte Bamberg im Vorfeld der Entscheidung, ob ein Finalturnier ausgetragen werden soll oder nicht, die größte Rolle rückwärts hin. Erst sprach sich der Klub für einen Saisonabbruch aus, dann wollte man doch dabei sein.

Allerdings kam in der Spielpause viel Unruhe rein: Erst verkündete der Brose-Konzern seinen Ausstieg als Hauptgesellschafter. Als sich kein anderer fand, dessen Vorstellungen sich mit denen von Brose-Chef Michael Stoschek deckten, machte der diese Entscheidung wieder rückgängig. Für die Basketballfans in der Region ist das sicher eine gute Nachricht.

Klar ist aber auch, dass Brose - genau wie viele andere Sponsoren - im Zuge der Coronakrise in Zukunft nicht mehr so viel Geld in den Verein werden pumpen können."Geschäftsführer Arne Dirks erklärte jüngst: "Natürlich gehen wir davon aus, dass der Etat nochmals deutlich sinken wird. Ich sage jetzt einfach mal zwischen 35 und 40 Prozent."