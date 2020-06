Basketball-Finale: FC Bayern will Titel zuhause verteidigen

Wie lief die Saison bisher?

National war es bis zum Saisonabbruch eine sehr erfolgreiche Saison: Mit nur zwei Niederlagen in 21 Partien waren die Bayern Tabellenführer, als das Coronavirus die Bundesliga (BBL) lahmlegte. International, in der Euroleague, lief es dagegen gar nicht gut. Deutliche Niederlagen und schwache Auftritte kosteten Trainer Dejan Radonjic den Job. Er wurde durch Oliver Kostic ersetzt.

Lediglich Ludwigsburg und Göttingen brachten den Bayern in der Liga eine Niederlage bei. Die hohe Belastung durch die vielen Spiele in der Euroleague forderte ihren Tribut. Mit den Göttingern gibt es beim Finalturnier im heimischen Dome in der Gruppenphase ein Wiedersehen. Gelegenheit für die Revanche. Außerdem geht es gegen Oldenburg, Crailsheim und Ulm.