Basketball: Filipovski neuer Trainer in Würzburg

Sein Debüt gibt Filipovski am 27. Dezember gegen die BG Göttingen. Bis dahin führt seit der Entlassung von Trainer Denis Wucherer der Co-Trainer Steven Key das Team. "Wir freuen uns darüber, dass sich ein Trainer mit der beeindruckenden Vita von Sašo Filipovski für Würzburg entschieden hat. In den Gesprächen hat er uns mit seinen Ideen und Vorstellungen überzeugt", erklärte Würzburgs Geschäftsführer Steffen Liebler.

Beginn der Trainerkarriere als 24-Jähriger

Filipovski startete seine Trainerkarriere bereits im Alter von 24 Jahren in seinem Heimatland Slowenien. Bei Union Olimpija Ljubljana war er als Assistenztrainer und Headcoach von 1998 bis 2006 an einem Dutzend Meisterschaften und Pokalsiegen beteiligt. Seine weiteren Stationen führten ihn in die Top-Ligen nach Polen, Russland, Italien, Frankreich, Türkei und Serbien. Zuletzt war er Headcoach beim serbischen Traditionsclub Partizan Belgrad.

Filipovski mit Erfolgen in Polen und in der Türkei

Zu den größten Erfolgen des neuen Würzburger Cheftrainers gehören zwei Meisterschaften und ein Pokalsieg in den Jahren 2015 und 2016 in Polen. Bei seiner nächsten Station führte er Banvit Bandirma 2017 zum Pokalsieg in der Türkei und ins Finale der Basketball Champions League. Dabei warf Bandirma im Viertelfinale den BBL-Verein Ludwigsburg aus dem Rennen.

Einen Teilnehmer aus dieser Liga kennt er also schon. Außerdem hat er bereits "einige Spiele auf Video angesehen" und sich "über die Spieler informiert", sagte er bei seiner Vorstellung.