Basketball: FC Bayern wendet Blamage ab - Bamberg top

FC Bayern braucht Verlängerung gegen Gießen

Die Basketballer des FC Bayern haben nach dem Fehlstart in der Euroleague (vier Niederlagen in vier Spielen) zwar ihre Heimpartie gegen die Gießen 46ers gewonnen. Der Pokalsieger tat sich beim 71:64 (28:27) nach Verlängerung aber lange Zeit schwer gegen das Team, das in der vergangenen Saison sportlich abgestiegen war und nur dank einer Wild Card noch erstklassig ist.

Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri traf häufig die falschen Entscheidungen und musste in die Overtime. Dort ging den Gästen dann die Kraft aus und Ognjen Jaramaz übernahm Verantwortung.