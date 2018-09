Basketball: FC Bayern - Topfavorit trotz Doppelbelastung

Die Erwartungshaltung

"Wichtig ist bei aller EuroLeague-Euphorie nicht zu vergessen, dass wir unbedingt deutscher Meister sein wollen", sagt Präsident Uli Hoeneß und gibt damit die klare Zielsetzung vor. Natürlich streben die Münchner auch einen Top-acht-Platz in Europa an. Damit wären sie die erste deutsche Mannschaft, die in diesem Wettbewerb die Play-offs erreichen würde. Die Bundesliga soll darunter aber nicht leiden, was bei dem Pensum schwer genug werden wird. Kapitän Danilo Barthel weiß: "Es wird darauf ankommen, dass wir uns an den noch härteren Spielplan gewöhnen können, und so wenig Verletzungen wie möglich zu haben."