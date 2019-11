Basketball: FC Bayern sucht den Euroleague-Rhythmus

Zipser glaubt an erfolgreiche griechische Woche

Die richtige Balance, der richtige Rhythmus, er fehlt noch. Dabei müssen in der Euroleague dringend Siege her. Drei gewonnene Partien stehen momentan fünf Niederlagen gegenüber. Die Bayern drohen den Anschluss an die Top acht schon früh in der Saison zu verlieren. "Uns steht eine sehr wichtige Woche bevor. Nach der Niederlage (gegen Valencia) müssen wir jetzt eine Reaktion zeigen. Das wird hart, aber ich denke, wir können das packen", sagte Paul Zipser. Sein Trainer wirkte nicht ganz so optimistisch: "Ich hoffe einfach, dass wir ein gutes Spiel machen. Aber es wird schwer."