Basketball: FC Bayern nach Finaldrama erneut deutscher Meister

Was für ein Krimi! Was für ein Drama für ALBA Berlin! Und was für eine Freude bei den Bayern! In einer extrem spannenden und mitreißenden Partie setzte sich die etwas glücklichere und am Ende coolere Mannschaft in der Finalserie durch. Die Titelverteidigung musste sich die Mannschaft von Trainer Dejan Radonjic in Spiel drei aber hart erkämpfen. Denn lange hatten die Berliner wie die sicheren Sieger ausgesehen.

Erst mit einer beeindruckenden Aufholjagd im Schlussviertel kamen die Bayern in die fast schon verloren geglaubte Partie zurück. In der letzten Sekunde der regulären Spielzeit hätte Münchens Derrick Williams sogar schon alles klar machen können. Doch er verlegte einen einfachen Korbleger. So retteten sich die Berliner noch in die Verlängerung, wo sich dann aber die Münchner cleverer anstellten und die zweite Meisterschaft in Folge perfekt machten.

"Ich bin sehr sehr stolz. Wir haben eine großartige Saison gespielt." Headcoach Dejan Radonjic