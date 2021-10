Basketball: FC Bayern München kassiert nächste Niederlage

Hatten Bayerns Basketballer in der vergangenen Saison noch beide Begegnungen für sich entschieden, mussten sie sich am Donnerstagabend gegen den FC Barcelona mit 72:80 (18:28) geschlagen geben.

Die ersatzgeschwächten Münchener zeigten sich im heimischen Audi Dome kämpferisch, doch der Vorjahresfinalist hatte auf alles eine Antwort, überzeugte mit einer kompakten Abwehr und nutzte Ungenauigkeiten der Hausherren mit viel offensiver Durchschlagskraft. Bester Münchner Werfer war Darrun Hilliard mit 18 Punkten.

FCB zeigt Moral und Kampfgeist

Die Gäste aus Spanien brauchten ein paar Minuten, um ins Match zu finden. Die Bayern starteten dagegen gut und gingen zunächst mit sechs Punkten in Führung. In der Folge gelangen Youngster Rokas Jokubaitis dann aber neun Punkte am Stück, wodurch Barcelona mit 16:15 doch noch knapp das erste Viertel gewann.

Die Katalanen spielten auch nach der Pause weiter stark auf und ließen Bayern kaum eine Chance. Die Hausherren hielten zwar lange tapfer dagegen, wurden aber spätestens mit einem 0:10-Lauf kurz vor der Halbzeitpause abgehängt.

Doch lange kein Grund zum Aufgeben für die deutschen Vizemeister. Trotz 20 Punkten Rückstand zeigten sie viel Moral und kämpften sich im letzten Viertel nochmal eindrucksvoll zurück auf sechs Punkte heran. Am Ende behielten die Katalanen aber die Nerven und entschieden die Partie mit 80:72 für sich.

Zweite Niederlage im zweiten Spiel

Nach der knappen Auftaktpleite in Tel Aviv kassierte der FC Bayern nun schon die zweite Niederlage in der Euroleague. Am kommenden Sonntag (10.10.) empfängt der Pokalsieger die Basketball Löwen Braunschweig zum Bundesliga-Duell, bevor am Dienstag (12.10.) bei UNICS Kazan die nächste Chance auf die ersten Euroleague-Punkte wartet.

Bayern München - FC Barcelona 72:80 (33:44)

Beste Werfer: Hilliard (18), Thomas (14), Rubit (13) für München - Higgins (16), Davies (15), Mirotic (11) für Barcelona

Zuschauer: 3814