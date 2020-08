Basketball: FC Bayern kauft erneut NBA-Erfahrung ein

Vielseitiger "Big Man"

"JaJuan ist ein sehr gut ausgebildeter, versierter und vielseitiger Power Forward. Er wird mit seiner Statur in der Defense dazu beitragen, unseren Korb besser abzusichern, und uns dazu in der Offense mit seinen exzellenten Scoring-Fähigkeiten und seiner Athletik pushen", sagte Sportchef Daniele Baiesi. "Er will sich jetzt als Euroleague-Spieler beweisen und das trauen wir ihm unbedingt zu."

2011 war Johnson beim NBA Draft an Position 27 gezogen worden. Für die Celtics lief er 36 Mal auf. Nun der Wechsel nach München. "Dieser Schritt zu Bayern in die BBL und die EuroLeague ist eine große Chance für mich, die ich nutzen will“, sagt Johnson. "Wir als Team und auch ich wollen die Leute nächste Saison überraschen. Ich werde dazu mit meiner Professionalität beitragen, will die Dinge richtig machen und eine positive Stimme sein.“