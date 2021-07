Basketball: FC Bayern holt Joshua Obiesie zurück in die Heimat

"Joshua ist ein talentierter Guard, der auf seinem Weg zuletzt etwas Zeit verloren hat. Er kommt aber jetzt nach München, um sich neu zu beweisen, sich zu verbessern und dem Team zu helfen", sagte Sportdirektor Daniele Baiesi über den Neuzugang.

Linkshänder Obiesie, der im Vorjahr seine ersten drei Länderspieleinsätze absolviert hatte, kam für Würzburg in den vergangenen zweieinhalb Spielzeiten auf insgesamt 60 BBL-Einsätze. In der vergangenen Saison erzielte der 21-Jährige in 32 Spielen einen Schnitt von 5,1 Punkten.

"Ich kann es noch gar nicht richtig realisieren, jetzt wieder in München zu sein und es zu den Bayern geschafft zu haben. Ich werde versuchen, jeden Tag mein Bestes zu geben, mit Sebstbewusstsein und meiner Art, vor allem zu kreieren." Joshua Obiesie.

Zurück zu den Wurzeln

Obiesie durchlief die Jugendteams des Münchner Klubs MTSV Schwabing und der dort angeschlossenen Akademie-Mannschaften aus den Nachwuchs-Bundesligen. In der Saison 2018/2019 wurde er als bester Spieler der U19-Bundesliga NBBL ausgezeichnet.

Im November 2018 wechselte er dann nach Würzburg. Mit der deutschen U18 gewann Obiesie 2018 das renommierte Albert-Schweitzer-Turnier, mit der U20 die Bronzemedaille bei der EM 2019 und er stand vergangenes Jahr dreimal im Kader der deutschen A-Nationalmannschaft.

Bevor Obiesie, dessen Familie in München lebt, Mitte August mit den Bayern das Teamtraining aufnimmt, wird er Anfang des Monats bei der California Classic Summer League im Trikot des NBA-Klubs Sacramento Kings auflaufen.