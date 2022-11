Basketball Europe Cup: Bamberg verliert gegen Chemnitz

"Ich komme mir manchmal vor wie eine kaputte Schallplatte", sagte Bambergs Headcoach Oren Amiel nach dem ernüchternden Ergebnis. "Wir haben bislang drei Siege und in all diesen Spielen haben wir unsere Ballverluste gering gehalten. Heute hatten wir 21 Turnover, so kann man kein Spiel gewinnen".

Gegen Chemnitz kam Brose zwar nach einem zwischenzeitlichen 16-Punkte-Rückstand (37:53, 23.) nochmals auf drei Zähler ran (59:62, 32.), am Ende waren 21 Ballverluste und daraus resultierende 22 Punkte der Sachsen aber einfach zu viel. Bester Bamberger Werfer war Jaromír Bohačík mit 21 Zählern.

"Wir haben eine gute Mannschaft, aber wenn man kein Selbstvertrauen hat, dann passieren auch Fehler" Headcoach Oren Amiel

Durch die Niederlage rutschen die Bamberger in der Tabelle auf Platz drei, haben jedoch das Weiterkommen nach wie vor in der eigenen Hand. Dazu benötigen sie jedoch zwei Siege aus den verbleibenden beiden Partien.

Wie geht's weiter

Am 23. November empfängt Bamber die Mannschaft von Hapoel Nofar Galil Elion aus Israel, die derzeit die Tabelle A im FIBA Europe Cup anführt und am 30. November spielt Bamberg dann im Kosovo gegen Golden Eagle Ylli, das derzeitige Schlusslicht der Gruppe A.