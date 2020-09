Basketball: Euroleagueauftakt in München ohne Zuschauer

Der Bundesligist wurde am Mittwoch (30.09.2020) nach eigenen Angaben von der Stadt München darüber in Kenntnis gesetzt. Ausschlaggebend für diese Entscheidung sei die Sieben-Tage-Inzidenz- also die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Liegt der Warnwert bei 35 oder darüber, sind keine Zuschauer erlaubt.

Zuschauerwunsch bleibt zunächst unerfüllt

"Wir sind vorbereitet, auch kurzfristig, das alles umzusetzen", hatte Geschäftsführer Marko Pesic zuvor bei einer Pressekonferenz über die erforderlichen Rahmenbedingungen in der Corona-Zeit gesagt und noch auf die Zulassung von Zuschauern gehofft. In einer Testphase bis Ende Oktober ist zunächst eine Auslastung von maximal 20 Prozent der jeweiligen Hallenkapazität grundsätzlich erlaubt.

Pesic' persönliches Ziel sei es, "diese Saison hoffentlich irgendwann diesen Audi Dome ausverkauft zu sehen."