Basketball-Euroleague: Schafft der FC Bayern Historisches?

Erinnerungen an Mailand vor einem Jahr

Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her, dass die Münchner im Viertelfinale der Play-offs zu Spiel fünf bei Armani Mailand antraten. Es endete tragisch, ein 89:92 führte zum 2:3 und besiegelte am 4. Mai 2021 das Aus in Trinchieris italienischer Heimatstadt. Diesmal soll es anders laufen, soll der Sprung nach Belgrad gelingen, wo vom 19. bis 21. Mai der Titel vergeben wird.

"Wir sollten dorthin fahren und den Barca-Spielern in die Augen schauen. Nicht auf die Schuhe", sagte Trinchieri. Selbstbewusst muss sein Team auftreten, natürlich, warum auch nicht? Die jüngsten Auftritte konnten sich sehen lassen, den Bayern ist ein Sieg absolut zuzutrauen.

Trinchieri erwartet ungemütliches Spiel "im Rachen des Hais"

"Es steht 2:2, aber ich habe noch in keiner Play-off-Serie so unterschiedliche vier Spiele gesehen", sagte Trinchieri. Zuletzt dominierten etwa die Defensivreihen, beim 59:52 zum Ausgleich hatte es am Freitag in München nur wenige Punkte gegeben.

Und jetzt? Wie geht es weiter? Niemand kann das voraussagen. Vom klaren Sieg bis zur deftigen Pleite ist alles drin, im Hin und Her zwischen den beiden Teams gibt es nur noch auf dem Papier Vorteile für Barca. Die Katalanen sind Vorjahresfinalist und der Gewinner der Hauptrunde, sie spielen zu Hause.

"Wir wissen, wer der Favorit ist, was für ein Spiel das wird. Aber das Privileg, dort zu sein, nimmt uns niemand", so Trinchieri. Man trete allerdings "im Rachen des Hais" an, es wird ungemütlich. "Alles, was Barca hat, wird gegen uns sein - wir müssen einfach standhalten. Es fängt bei 0:0 an", sagte Nationalspieler Andreas Obst.