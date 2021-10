Basketball-Euroleague: Münchens offene Rechnung gegen Alba

Auf das erste dicke Ausrufezeichen ließ Herbert Hainer eine klare Ansage an den deutschen Dauerrivalen aus der Bundeshauptstadt folgen. "Wir haben mit Alba noch eine Rechnung offen", sagte Bayern Münchens Präsident zum anstehenden Euroleague-Duell mit den Albatrossen. "Die wollen wir in diesem Jahr begleichen."

Was Hainer meint: In den vergangenen zwei Jahren holte jeweils Alba Berlin den Meistertitel, den die Bayern so gerne für sich beansprucht hätten. 2020 waren die Münchner beim Corona-Finalturnier in eigener Halle allerdings völlig chancenlos. Vergangene Saison im Mai hatten die Berliner in der Finalserie mehr Reserven und das bessere Ende für sich.