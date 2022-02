Basketball-Euroleague: Münchens Defense zermürbt Tel Aviv

Energieschub nach der Pause

Das zweite Viertel ging dann aber an die Gastgeber, bei denen Sportdirektor Marko Pesic für weitere drei Jahre bis 2025 unterschrieben hat. Der Ex-Nationalspieler sah nun eine konzentriertere Vorstellung seines Teams, die die Offensivsysteme der Israelis immer wieder erfolgreich unterband und so mit einem knappen 30:29-Vorsprung in die Kabinen ging.

Auch nach der Pause blieb es dabei: Maccabi mit den beiden Ex-Münchner Derrick Williams und Jalen Reynolds kamen offensiv nicht ins Spiel, auch von jenseits der Drei-Punkte-Linie trafen sie einfach nicht (nur drei Treffer bei 18 Versuchen). Die Bayern brachten dagegen viel mehr Energie aufs Parkett. Mit einer 49:41-Führung ging es dann in den Schlussabschnitt, in dem die Bayern weiter davonzogen. Bester Münchner Werfer war Corey Walden mit 13 Zählern.

Trinchieri: "Sehr starke zweite Halbzeit!"

"Wir sind mit viel Energie rausgekommen zur zweiten Halbzeit und waren vor allem defensiv da, hatten viele Ballgewinne und Stopps. Ich denke, so sind wir auf dem richtigen Weg", sagte der starke Nick Weiler-Babb in Anspielung auf das Ziel, zum zweiten Mal die Play-offs der Königsklasse zu erreichen. "Das war wirklich eine sehr starke zweite Halbzeit", fand auch Headcoach Andrea Trinchieri. "Wir haben sie bei 52 Punkten gehalten."

Die Bayern belegen nach dem Sieg Platz neun in der Tabelle, punktgleich mit dem achtplatzierten AS Monaco.