Basketball-EuroLeague: FC Bayern zahlt Lehrgeld

Noch haben die Münchner Zeit. 30 Spiele stehen in der 16er-Liga insgesamt an - da fällt eine Niederlage noch nicht ins Gewicht. Allerdings: Gegen Istanbul war zeitweise ein Klassenunterschied zu erkennen. Trainer Dejan Radonjic muss seine Bayern schnell auf Kurs bringen, um in dieser stark besetzten Liga nicht schnell aussichtslos ins Hintertreffen zu geraten.

Guter Start dank Jovic

Nach drei eher einfachen Pflichtspielsiegen in der BBL und im Pokal waren die Bayern erstmals in dieser Spielzeit richtig gefordert. Zwar hatte Anadolu Efes Istanbul die EuroLeague im Vorjahr auf dem letzten Tabellenplatz abgeschlossen. Das Team wurde aber gut verstärkt, u.a. mit zwei Ex-NBA-Profis und dem Ex-Bamberger Tibor Pleiß.