Basketball-Euroleague: FC Bayern verpasst Playoffs

Zweimal standen die Münchner zuletzt im Playoff-Viertelfinale der besten Basketballliga Europas. In dieser Saison ist der Traum schon vier Spieltage vor Ende der Hauptrunde vorbei. Durch die klare 74:99 (36:49)-Niederlage bei Olimpia Mailand hat die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri mit einer Bilanz von 11:19 Siegen auch rechnerisch keine Möglichkeit mehr, die K.o.-Runde in der Königsklasse zu erreichen.

Vorentscheidung schon im ersten Viertel

Bereits nach zehn Minuten war die Partie eigentlich entschieden. Die Italiener führten gegen überforderte Münchner deutlich mit 25:8. Nicht besser wurde es auch zu Beginn des zweiten Durchgangs, im Gegenteil. Teilweise lag Mailand mit 23 Punkten (34:11/14. Minute) vorn. Der überragende Andreas Obst konnte bis zur Pause im Alleingang verkürzen. Der Nationalspieler erzielte mit 19 Punkten, darunter fünf erfolgreiche Distanzwürfe, über die Hälfte der Bayern-Punkte nach 20 Minuten.

Da Obst nach dem Seitenwechsel nicht mehr so oft traf, konnten die Gastgeber die Führung wieder ausbauen. Mit 54:72 ging es aus Sicht des Trinchieri-Teams in den Schlussdurchgang. Im vierten Viertel waren die Bayern erneut chancenlos und verloren am Ende mit 25 Punkten Unterschied. Bester Schütze bei den Gästen war der starke Obst mit 27 Zählern. Bei den Mailändern erzielte der deutsche Nationalspieler Johannes Voigtmann sieben Punkte.