Basketball Euroleague: FC Bayern unterliegt deutlich in Tel Aviv

Wieder eine Pleite für die Basketballer des FC Bayern München in der Euroleague. In Tel Aviv unterlagen die Bayern einem starken Gastgeber mit 55:77 (26:41). Für die Mannschaft von Trainer Dejan Radonjic war es nun die dritte Niederlage in Folge. Dabei lagen die Gäste durch einen erfolgreichen Dreier von Point Guard Petteri Koponen in der fünften Minute sogar kurz in Führung. In der Folge brachte der israelische Rekordmeister Maccabi Tel Aviv den siebten Sieg in dieser Spielzeit allerdings ohne große Probleme über die Zeit. Bester Schütze der Hausherren war Guard Scottie Wilbekin mit 16 Punkten. Bei den Münchnern knackten Koponen und Small Forward Vladimir Lucic (beide 10) als einzige Akteure die Zehn-Punkte-Marke. Mit vier Siegen und acht Niederlagen steckt der FC Bayern auf dem 16. Platz nun tief im Tabellenkeller fest. Damit wird es eng, das ausgegebene Ziel - als erster Bundesligist ins Viertelfinale der Königsklasse einzuziehen - noch zu erreichen.

Maccabi Tel Aviv - Bayern München 77:55 (41:26)

Beste Werfer: Wilbekin (16), Hunter (15), Zoosman (13) für Tel Aviv - Koponen (10), Lucic (10) für München

Zuschauer: 10.389