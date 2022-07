Basketball-EuroLeague: FC Bayern startet gegen Fenerbahce

Russische Teams bleiben ausgeschlossen

Insgesamt nehmen wieder 18 Teams am Wettbewerb teil, in der regulären Saison finden in Hin- und Rückserie insgesamt 34 Spieltage statt. Die besten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Play-offs, ehe der Sieger beim Final Four ausgespielt wird.

Für die wegen des Angriffskriegs in der Ukraine ausgeschlossenen russischen Teams ZSKA Moskau, UNICS Kasan sowie Zenit St. Petersburg rücken neben EuroCup-Gewinner Virtus Bologna auch Partizan Belgrad sowie der frühere spanische Meister Valencia Basket in den Wettbewerb nach.

Während Alba in der Vorsaison die Play-offs verpasst hatte, scheiterten die Münchner in der Viertelfinal-Serie unglücklich am FC Barcelona. Titelverteidiger ist Anadolu Istanbul.