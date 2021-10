Basketball-Euroleague: FC Bayern gelingt Revanche gegen Mailand

Aufsteigende Formkurve - Lucic bester Werfer

Berlin und München gehen damit gleichauf mit zwei Siegen aus den ersten sechs Runden in ihr Prestigeduell an der Spree. Für Berlin ist dabei der Druck angesichts weiterer Probleme in der Bundesliga, in der die Titelverteidiger im Gegensatz zum Tabellendritten München in der unteren Hälfte des Klassements den eigenen Ansprüchen weit hinterherlaufen, deutlich größer.

München bestätigte gegen Mailand seine aufsteigende Formkurve der vergangenen Wochen. Überragender Spieler war in der bis zur Anfangsphase der zweiten Hälfte ausgeglichenen Partie mit wechselnden Führungen der Serbe Vladimir Lucic mit 20 Punkten. Auch der US-Amerikaner Darrun Hilliard mit 17 Zählern und sein Landsmann Corey Walden mit 16 Punkten boten starke Vorstellungen.