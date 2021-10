Basketball-Euroleague: FC Bayern bricht nach Führung ein

Auch beim dritten Saisonauftritt in der Euroleague setzte es wieder eine Niederlage für die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri. Ein unerklärlicher Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit besiegelte den Fehlstart der Bayern in der Königsklasse, in der das Team in der vergangenen Saison noch bis ins Viertelfinale vorgestoßen war.